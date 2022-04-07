Лицо Укокской принцессы реконструировали на Алтае

Национальный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина представил скульптурный портрет женщины, жившей 2,5 тысячи лет назад на высокогорном плато Укок, сообщили в учреждении.





Укокской принцессой в народе прозвали мумию женщины пазырыкской культуры (V–III вв. до нашей эры), обнаруженной археологами в 1993 году в могильнике Ак-Алаха 3.





До недавнего времени не было известно, как выглядела знатная женщина, предположительно умершая в возрасте 28-30 лет. Созданные ранее реконструкции далеки от реальности, поскольку останки длительное время находились под давлением замерзшей воды, что деформировало череп. Кроме того, в затылочной кости обнаружилось отверстие. Только сейчас стало известно, как выглядела пазырыкская женщина при жизни, подчеркнула археолог Наталья Полосьмак, обнаружившая погребение.





«На этом портрете не отражена ее жизнь, ее чувства, но мы видим лицо очень достойной, волевой женщины. Теперь у пазырыкской женщины есть реальное лицо», — отметила она.





По словам ученой, пазырыкцы различаются по антропологическому составу — среди них были и монголоиды, и европеоиды. По заключению антрополога Татьяны Чикишевой, Укокская принцесса является представительницей древнейшего палеосибирского антропологического типа.





Бюст женщины создан с помощью 3D-модели, выполненной методом трехмерного сканирования черепа. Научную реконструкцию провел антрополог Дмитрий Поздняков.





Фото: загружено участником Kobsev, Общественное достояние,

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