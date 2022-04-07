Аудиостриминг Spotify определился с датой ухода из России

С 11 апреля сервис, позволяющий прослушивать музыку, аудиокниги и подкасты без скачивания, станет недоступным в РФ, сообщили в компании.





«После тщательного анализа текущей ситуации мы приняли сложное решение полностью приостановить работу Spotify в России с 11 апреля 2022 года», — говорится в рассылке для пользователей сервиса.





Согласно сообщению, в РФ не будет возможности продолжать пользоваться сервисами Spotify, поскольку они будут недоступны. Стриминг проинформирует, когда ситуация изменится.





Пользователи могут сменить локацию аккаунта, если находятся в стране, которую хотят указать в профиле. Кроме того, доступны опции скачивания персональных данных и удаления аккаунта.





Spotify пришел в Россию два года назад — шведский сервис официально запустили в работу с 15 июля 2020 года. В марте 2022 года на фоне спецоперации России на территории Украины компания решила прекратить деятельность в РФ.





Фото: скриншот с сайта https://www.spotify.com/ru-ru/