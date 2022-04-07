Владимиро-Суздальский музей-заповедник стал лидером проекта «Пушкинская карта» в регионе

Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова провела рабочую встречу с гендиректором Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергеем Рыбаковым, сообщает пресс-служба ведомства.





Музей, включающий 68 объектов культурного наследия в шести населенных пунктах, 455 тысяч экспонатов и 48 экспозиций, присоединился к программе «Пушкинская карта» 1 сентября 2021 года.





«Музей стал лидером во Владимирской области по применению Пушкинской карты. За 2021 год учреждение посетило 3862 человека, а это более 40% от всех билетов, реализованных в регионе в рамках проекта», — отметил Сергей Рыбаков.





По его словам, годовая посещаемость музея-заповедника за прошлый год вышла на уровень 2019 года и вновь составила более 1,2 млн человек. В учреждении внедрили онлайн-билеты и электронную систему контроля доступа.





Ольга Любимова отметила необходимость развития маршрутов для детей и взрослых, а также оборудования зон отдыха.





«Важно, чтобы люди не ограничивались одним посещением музея, и у них возникло желание вернуться в него много раз», — сказала глава ведомства.





Генеральный директор музея добавил, что в учреждении разработано большое число детских программ, включающих мастер-классы и экскурсии. Кроме того, Владимиро-Суздальский музей-заповедник регулярно проводит культурные и праздничные мероприятия.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ