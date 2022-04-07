Церковно-исторический музей открылся в городе Шадринске в Курганской области

Церковно-исторический музей начал работать в Духовно-просветительском центре в Шадринске Курганской области в день 128-летия со дня смерти знаменитого уроженца региона, возглавлявшего Русскую духовную миссию в Иерусалиме, архимандрита Антонина (Капустина). Об этом рассказал ТАСС древлехранитель Шадринской епархии, игумен Варнава Аверьянов.

Экспозиция нового музея включает около 500 экспонатов конца XIX — XXI веков.





«Около 500 экспонатов представлено в новом музее. Много интересных экспонатов, в частности, переданная в 1921 году к 125-летию Николаевского прихода икона, написана была во Флоро-Лаврском приходе уже в советское время — это икона, которая связана непосредственно с Шадринском», — сказал cобеседник агентства.





Фото: Pixabay