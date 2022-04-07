Умерла актриса из «Клана Сопрано» и «Звездных врат» Рэй Аллен

07.04.2022

Умерла актриса из «Клана Сопрано» и «Звездных врат» Рэй Аллен
Американская актриса театра, кино и телевидения, певица и режиссер скончалась на 96-м году жизни, сообщило издание People.

Рэй Аллен умерла в ночь на 6 апреля во сне в возрасте 95 лет, говорится в сообщении. Другие подробности не приводятся.

Рэй Аллен (1926-2022) начала творческую карьеру в театральных постановках и мюзиклах на Бродвее, затем работала на телевидении и в кино. Ее участие в бродвейских постановках отмечено премией «Тони». Среди известных работ на телевидении — сериалы «Клан Сопрано», «Анатомия страсти», «Полиция Нью-Йорка», в кино — «Звездные врата», «Опустевший город».

Фото: Рixabay