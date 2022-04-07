Большой фестиваль мультфильмов возвращается в Воронеж

07.04.2022
С 14 по 17 апреля в Воронеже пройдет XI Большой фестиваль мультфильмов, сообщается на странице проекта во «ВКонтакте».
Открытие мероприятия состоится в кинотеатре «Спартак», где покажут сборник лучших российских и зарубежных мультфильмов для семейного просмотра. В программу открытия включены победители крупнейших анимационных фестивалей.
В этом году фестивальная программа включает показ полнометражной картины «Где Анна Франк», документальной анимации, сборников короткометражек, а также спецпрограмму «Только для женщин». Всего зрителей ждут более 130 фильмов из почти 30 стран, предназначенных для детской и взрослой аудитории.
Кроме того, запланирована встреча с режиссером и художником анимационного кино Варей Яковлевой, а также выставка ее работ.
Фото: кадр из видеозаставки XI Большого фестиваля мультфильмов в Воронеже