Международный форум в рамках программы ALMA прошел в «Иностранке»

07.04.2022
В Библиотеке иностранной литературы им. М.И. Рудомино состоялся V Международный форум в рамках программы April Library Moscow Agenda (ALMA), сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.
Участниками форума стали Национальная библиотека Беларуси, Республиканская научно-техническая библиотека Беларуси, Национальная библиотека Армении, Национальная библиотека Кыргызской Республики имени Алыкула Осмонова, Национальная академическая библиотека Республики Казахстан, Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои, а также российские федеральные и региональные учреждения культуры.
Глава Библиотеки иностранной литературы Павел Кузьмин отметил, что пятая встреча ALMA проходит в год 100-летия «Иностранки». По его словам, сегодня библиотека — это не просто книгохранилище, а гораздо больше: это центр притяжения для самой разной аудитории, как профессионального сообщества, так и читателей, которые интересуются культурной и научной повесткой.
В этом году форум посвящен теме «Поликультурная библиотека: реалии и перспективы». Мероприятие включало международный круглый стол и экспертную панель. Участники обсудили научно-исследовательскую деятельность национальных библиотек стран СНГ, направления и современные формы проведения научных исследований, которые осуществляют национальные библиотеки стран Содружества.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ