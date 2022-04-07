В Красноярске дебютировал спектакль-эксперимент «НеСлучайные встречи»

07.04.2022
Для зрителей камерной постановки Красноярского драмтеатра им. А.С. Пушкина устроили места в экстрим-партере, сообщили Gornovosti.
Спектакль «НеСлучайные встречи» режиссера Алексея Попова представили на сцене Красноярской драмы в начале апреля. Он отличается тем, что зрители находятся на сцене — для них устанавливают экстрим-партер, рассчитанный на 200 мест.
По словам постановщика, спектакль, собранный из прозы, стихов, песен, представляет собой «своеобразный микс с единым сюжетом». Каждый актер привнес в него свою историю, свой материал, даже режиссер участвует в постановке с небольшой ролью.
Зрители оценили эксперимент. Так, посетительница премьерного показа Ольга Строй назвала «НеСлучайные встречи» «мозаикой твоей жизни, которую актеры театра заботливо обернули в трогательное и теплое чувство ностальгии».
Фото: Рixabay