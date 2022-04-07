Фестиваль Stereoleto состоится в этом году с обновленным лайн-апом

07.04.2022
12 и 13 июня в «Севкабель Порту» в Санкт-Петербурге в 21-й раз пройдет музыкальный фестиваль Stereoleto, сообщается на сайте проекта.
Основатель и идеолог Stereoleto Илья Бортнюк отметил, что ему нужно было время на принятие сложного решения о проведении фестиваля в нынешних условиях.
«Stereoleto состоится, ведь музыка, которая объединяет, дарит надежду, свет и внутреннюю свободу, должна звучать, а музыканты должны играть такую музыку для своих зрителей», — добавил он.
В этом году на мероприятии не выступят иностранные музыканты.
Программу 21-го фестиваля дополнили Shortparis, Манижа, Леонид Агутин, «Секрет», Найк Борзов, Pompeya, M’DEE, Super Collection Orchestra, Парнишка, интернациональный квинтет душевного грува «Андреграунд» и другие артисты разных жанров — от психоделического рока до рингтон-панка.
Новую волну музыкантов, которые выступят на фестивале, объявят в конце апреля. Ранее в лайн-апе Stereoleto были заявлены АлоэВера, Dead Blonde, IOWA, R.A.Svet, Lucidvox, Каста.
Фото: Рixabay