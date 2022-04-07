Ансамбли «Урал» и «Донбасс» впервые вместе выступят в Челябинске

07.04.2022
Челябинский ансамбль танца «Урал» совместно выступит с ансамблем песни и танца «Донбасс» 24 апреля на сцене Концертного зала имени Прокофьева в Челябинске, рассказали ТАСС в среду в пресс-службе министерства культуры Челябинской области.
«Государственный академический ансамбль песни и танца „Донбасс“ — это культурная визитная карточка Донецкой Народной Республики. Наш ансамбль „Урал“ — культурная визитная карточка Челябинской области. И впервые в современной истории достигнута договоренность, что эти два ансамбля дадут концерт в Челябинске 24 апреля. Совместный концерт позволит нам глубже понять культуру друг друга», — сказала собеседница агентства.
В пресс-службе пояснили, что публика увидит русские и казачьи танцевальные номера, художественные зарисовки из жизни народов, хореографические постановки, основанные на фольклоре.
Фото: Pixabay