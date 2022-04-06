В Минкультуры России обсудили реализацию проектов в Омской области

06.04.2022
Министр культуры РФ Ольга Любимова провела рабочую встречу с сенатором, представителем Омской области в парламенте Еленой Мизулиной, сообщает пресс-служба ведомства.
Участницы совещания обсудили вопросы сохранения объектов культурного наследия и реализацию нацпроекта «Культура» в Омской области, которая отмечает в этом году 200-летие со дня основания.
По словам Мизулиной, в регионе сохранилось много исторических зданий. «Одним из таких объектов культурного наследия является здание Омской высшей школы милиции — памятника регионального значения, построенного в начале XX века. На сегодня оно законсервировано, необходима реконструкция», — сообщила сенатор, добавив, что необходимая для начала работ документация требует доработки.
Ольга Любимова предложила направить в Омскую область специалистов, которые произведут необходимые расчеты.
«На мой взгляд, необходимо использовать все существующие возможности, в частности наработанный опыт, чтобы наилучшим образом приумножать результаты, связанные с сохранением памятников культуры», — подчеркнула глава ведомства.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ