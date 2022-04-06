Шпионское шоу «Убивая Еву» может получить спин-офф

06.04.2022
Продюсеры британского сериала начали разработку проекта о Кэролин Мартенс, которую сыграла Фиона Шоу, сообщает Deadline.
По информации издания, студия Sid Gentle Films, занимающаяся продюсированием сериала Killing Eve, занялась спин-оффом драматического триллера о начальнице главной героини.
В настоящее время проект о главе российского направления британской внешней разведки MI6 Кэролин Мартенс находится на ранней стадии разработки. Официальной информации о запуске шоу пока не было.
Сериал «Убивая Еву», стартовавший в 2018 году, завершится в этом году на четвертом сезоне. В центре истории — сотрудница британской разведки Ева (Сандра О), которой начальница Кэролин (Фиона Шоу) поручила найти русскую киллершу Вилланель (Джоди Комер), орудующую по всей Европе. С развитием погони растет и взаимная одержимость героинь.
Фото: кадр из сериала «Убивая Еву»