Книги о Гарри Поттере исчезнут с полок ЛитРес

06.04.2022
С 8 апреля фэнтези-серия Джоан Роулинг о мальчике, который выжил, будет недоступна в каталогах онлайн-библиотек MyBook и ЛитРес, сообщили пресс-службы сервисов.
«К сожалению, мы не можем повлиять на решение правообладателя», — отмечается в уведомлении на сайте MyBook.
Подробности решения правообладателя не приводятся. В телеграм-канале ЛитРес отмечается, что приобретенные электронные версии книг останутся в личной библиотеке пользователей навсегда.
Читатели могут приобрести книги в ЛитРес в течение ближайших трех дней — до 23:59 8 апреля. Скачанные тексты можно читать на сайте ЛитРес, в приложении или электронной книге.
Для тех, кто читает книгу поттерианы в MyBook, есть возможность дочитывания в течение месяца. Однако правообладатель может выключить эту опцию в любой момент, предупредил сервис.
Фото: Рixabay