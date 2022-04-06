Впервые на театральной сцене Иванова представят мюзикл «Три мушкетера»

06.04.2022

Впервые на театральной сцене Иванова представят мюзикл «Три мушкетера»
Постановка на музыку Максима Дунаевского дебютирует в Ивановском музыкальном театре, сообщается на сайте площадки.

Премьерные показы «Трех мушкетеров» пройдут 9, 10 и 29 апреля. Музыку к оригинальному мюзиклу написал народный артист РФ Максим Дунаевский, либретто — Марк Розовский, стихи — Юрий Ряшенцев. 

В попытках добиться благосклонности королевы Анны Австрийской влюбленный в нее кардинал Ришелье плетет многочисленные интриги. На помощь Анне спешат королевские мушкетеры — Атос, Портос, Арамис и д’Артаньян. 

«В одном спектакле — невероятные приключения, захватывающие бои, настоящая дружба, любовь и самая опасная шахматная партия при дворе Людовика XIII», — отмечается в описании постановки.

Над спектаклем работали режиссер А. Лободаев, дирижер Д. Щудров, художник В. Павлюк, балетмейстер А. Ищук, хормейстер Я. Бабурина и др.

Фото: Рixabay