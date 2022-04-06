Свердловская киностудия проведет фестиваль кинодебютов «Одна шестая»

06.04.2022
С 1 по 7 августа в Екатеринбурге состоится I Международный фестиваль дебютов евразийского континента, сообщили организаторы.
«Одна шестая» предполагает проведение международного и российского конкурсов дебютных фильмов и деловой программы. Кроме того, организаторы планируют провести лабораторию для молодых театральных актеров, которых научат специфике работы в кино.
«У нашего фестиваля очень хорошие предпосылки к тому, чтобы он стал по-настоящему значимым мероприятием, потому что таких масштабных фестивалей для дебютантов нет не только в РФ, но и во всей Евразии», — отметила директор «Одной шестой» Анастасия Безрук.
Организаторы уже начали подготовку, составление смет, подбор экспертов. Предполагается создать не просто киносмотр, а площадку, на которой начинающие кинематографисты смогут находить партнеров и продюсеров.
Фото: Рixabay