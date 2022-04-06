Sea Breeze Summer Fest впервые пройдет в Баку

06.04.2022
Новый международный музыкальный фестиваль соберет более 150 музыкантов из разных стран, сообщили «Sputnik Азербайджан» организаторы.
Sea Breeze Summer Fest пройдет на каспийском побережье на территории комплекса Sea Breeze Resort с 25 по 29 июля.
Посетители услышат выступления Басты, Jah Khalib, Zivert, Эмина Агаларова, HammAli & Navai, Artik & Asti, Моранди, Niletto, Кенана Догулу и многих других артистов. Помимо концертов, публику ждут различные мероприятия, рассчитанные на людей разных возрастов.
На Sea Breeze Summer Fest можно попасть по билетам, ранее приобретенным на музыкальный фестиваль «Жара −2022», отметило издание.