Кинокритики дали первые оценки триквелу «Фантастических тварей»

06.04.2022
Фильм с подзаголовком «Тайны Дамблдора» получил невысокие отзывы. Об этом свидетельствуют данные агрегатора рецензий Rotten Tomatoes.
На момент написания заметки рейтинг фильма на основе 52 рецензий составил 58%, что на Rotten Tomatoes считается «гнилым» показателем.
«Фильм "Фантастические твари: тайны Дамблдора" избежал некоторых ошибок, преследовавших его предшественника, но в нем отсутствует большая часть магии, которая привлекала зрителей в волшебный мир много фильмов назад», — к такому консенсусу по поводу ленты пришли кинокритики.
По словам Ли Паач (Herald Sun), «по крайней мере, первые 100 минут из своего почти 150-минутного хронометража "Тайны Дамблдора" бредут в состоянии дружелюбной скуки». Карла Хэй (Culture Mix) назвала фильм «беспорядочным и зачастую утомительным».
Третьи «Фантастические твари» вышли в мировой прокат 6 апреля. В США фильм стартует 15 апреля.
Фото: кадр из трейлера фильма «Фантастические твари: тайны Дамблдора»