Ансамбль «Донбасс» выступил в Астрахани

Ансамбль песни и танца «Донбасс» в рамках федеральной программы «Большие гастроли» выступил на сцене Астраханского театра оперы и балета. В концерте «В кругу друзей» также принял участие Астраханский государственный ансамбль песни и танца, сообщает ТАСС.

«У нас сегодня восемнадцатый концерт в турне, это экватор своеобразный, потому что всего запланировано около 35 концертов. Мы уже в третий раз приезжаем в Астрахань, и нас здесь всегда тепло встречают, поэтому концерт решили назвать „В кругу друзей“. Такие концерты имеют большой потенциал — мы можем поделиться культурой своего края и можем подчерпнуть все самое лучшее из культуры коллектива, который представляет свой край. Мы очень ценим это, потому что для нас очень важно, что мы ощущаем такую поддержку, поддержку Донбасса, поддержку нашего коллектива», — поделился заместитель генерального директора по концертной деятельности ансамбля песни и танца «Донбасс» Николай Захаров.





Он отметил, что гастрольный тур донецких артистов продолжится концертом 7 апреля в Элисте, 9 апреля — в Волгограде, 10 апреля — в Камышине и далее по стране.





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