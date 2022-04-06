Вернисаж выставки «Андрей Тарковский: про него и про кино» состоялся в Москве

Торжественное открытие выставки «Андрей Тарковский: про него и про кино» прошлом во вторник в одном из отделов Государственного музея истории российской литературы (ГМИРЛИ) имени В. И. Даля. Об этом сообщает ТАСС.

«Эта выставка говорит о человеке — Андрее Тарковском. Не только о его искусстве, но и о формировании его личности. Об отце, который оказал очень большое влияние на становление Андрея как художника. О матери, которая, можно сказать, слепила его», — сказала на открытии выставки сестра режиссера Марина Тарковская.





Выставочный проект приурочен к 90-летию со дня рождения кинорежиссера. Он был подготовлен Государственным музеем истории российской литературы совместно с Государственным центральным музеем кино. В экспозиции прослеживается творческий диалог Андрея Тарковского с его отцом — поэтом Арсением Тарковским.





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