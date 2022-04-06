В Екатерининском собрании были исполнены хоровые произведения XVIII-XX веков

06.04.2022
Концерт «Полифония», в ходе которого консорт (объединение) Gamajun исполнил хоровые произведения композиторов XVIII, XIX и XX веков (Иоганна Себастьяна Баха, Ференца Листа, Яниса Ксенакиса, Арво Пярта и Джона Кейджа), состоялся в Екатерининском собрании в Петербурге, сообщает ТАСС.
«Консорт — так назывались в эпоху позднего Возрождения свободные ансамбли музыкантов. У нас направление в сторону вокальной музыки, но не хотелось делать хор, хотелось быть более свободными в организационном смысле. Мы старались выстроить концерт как единое концептуальное высказывание», — сообщил ТАСС режиссер проекта Gamajun Дмитрий Коробков.
По задумке авторов, концерт предложил слушателям исследовать полифонию не как способ композиции, но как проблему взаимодействия.
Фото: Pixabay