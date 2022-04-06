Детский музыкальный театр им. Сац покажет спектакль по рассказу Чехова

06.04.2022

Детский музыкальный театр им. Сац покажет спектакль по рассказу Чехова

Премьера спектакля «Сны Каштанки» по рассказу Антона Чехова на музыку Михаила Броннера пройдет 8 и 9 апреля в Детском музыкальном театре им. Н. Сац, сообщила пресс-служба московского театра.

«Михаил Броннер — автор музыки к очень любимым нами и зрителями спектаклям нашего текущего репертуара „Съедобные сказки“ по повести Трауб, „Гадкий утенок“ по сказке Андерсена и „Вредные советы“ по культовой книге Остера. Эти оперы Михаил Броннер написал специально для нашего театра, и именно на наших сценах состоялись мировые премьеры этих произведений, чем мы очень гордимся», — подчеркнул художественный руководитель театра, автор идеи постановки Георгий Исаакян.

Режиссером спектакля выступает Мария Фомичева, музыкальным руководителем — Сергей Михеев.

Фото: Pixabay