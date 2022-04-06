Детский музыкальный театр им. Сац покажет спектакль по рассказу Чехова

Премьера спектакля «Сны Каштанки» по рассказу Антона Чехова на музыку Михаила Броннера пройдет 8 и 9 апреля в Детском музыкальном театре им. Н. Сац, сообщила пресс-служба московского театра.

«Михаил Броннер — автор музыки к очень любимым нами и зрителями спектаклям нашего текущего репертуара „Съедобные сказки“ по повести Трауб, „Гадкий утенок“ по сказке Андерсена и „Вредные советы“ по культовой книге Остера. Эти оперы Михаил Броннер написал специально для нашего театра, и именно на наших сценах состоялись мировые премьеры этих произведений, чем мы очень гордимся», — подчеркнул художественный руководитель театра, автор идеи постановки Георгий Исаакян.





Режиссером спектакля выступает Мария Фомичева, музыкальным руководителем — Сергей Михеев.





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