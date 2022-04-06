Музыкальная соцсеть Musicgram заработала в тестовом режиме

Проект «Мьюзикграм» создается народной артисткой России Валерией и ее бизнес-партнерами, сообщил ТАСС продюсер певицы Иосиф Пригожин.





По его словам, сайт Musicgram запустили в тестовом режиме раньше запланированного времени ввиду «определенных событий». Скоро появится мобильное приложение, добавил он.





Пригожин назвал новую платформу «музыкальным банком» и «мировой соцсетью», в которой может зарегистрироваться человек из любой страны.





Ранее «Ведомости» со ссылкой на базу «СПАРК-Интерфакс» сообщили о том, что 31 марта было зарегистрировано ООО «Мьюзикграм». По 33% в этой компании принадлежат Валерии Перфиловой и Евгении Терентьевой, еще 34% — Анне Ахмедовой, написала газета.





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