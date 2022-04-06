Офорты архитектора-неоклассика Ивана Фомина покажут в Москве

Музей архитектуры имени А.В. Щусева открывает выставку «Очарованный классикой. Офорты Ивана Фомина», сообщает пресс-служба учреждения.





С 15 апреля по 17 июля будет работать экспозиция, приуроченная к 150-летию архитектора Ивана Фомина. На выставке представят офортные доски, выполненные мастером, авторские оттиски и поздние отпечатки его архитектурных офортов 1960-х годов.





Впервые Музей архитектуры представит архитектора как мастера офорта. Эта ипостась его творчества, известная в основном среди специалистов, поможет углубить понимание оригинального почерка и палитры зодчего, отмечают в музее.





В офортах мастер сочетал неожиданные ракурсы архитектурных форм с поэтическими жанровыми сценками, разрабатывал отдельные приемы, ракурсы, детали, которые позже появились на его чертежах. Он переводил в офорт проектные чертежи, в которых представлял сцены жизни в еще не существующих интерьерах.





Организаторы обратили внимание на конкурсный проект Музея 1812 года и обелиски в Витебске и Борисове, созданные к 100-летию Отечественной войны 1812 года.





Иван Фомин (1872-1936) — русский и советский архитектор, педагог, историк русской архитектуры, автор нового стиля «красной дорики» и теоретической концепции «пролетарской классики». Спроектировал Дачу А.А. Половцева в Петербурге, застройку острова Голодай (ныне остров Декабристов) и курорта Ласпи в Крыму, дом общества «Динамо» и станцию метро «Красные ворота» в Москве.





Фото: И. Фомин. Проект курзала на Минеральных Водах. 1909. Предоставлено пресс-службой Музея архитектуры им. А.В. Щусева