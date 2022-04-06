В этом году фестиваль «Архстояние» посвятят теме «Счастье есть?»

До 1 мая принимаются заявки на участие в открытом конкурсе на создание авторского проекта к фестивалю «Архстояние 2022», сообщается на сайте проекта.





С 29 по 31 июля в Никола-Ленивце (Калужская область) пройдет фестиваль «Архстояние 2022». Тема нынешнего года — «Счастье есть?».





«Мы все остро нуждаемся в новом взгляде, в созерцательном сопереживании, в надежде», — отмечается в описании творческого задания.





К участию в конкурсе приглашают совершеннолетних архитекторов, дизайнеров, художников, а также творчески активных людей. Организаторы ждут эскизы временных проектов в форме пространственных инсталляций и перформансов, вовлекающих зрителей в процесс. Работы должны соответствовать теме «поиска выхода, точки опоры или способа переживания тяжелого времени». В приоритете — проекты, в которых зрители могут становиться соучастниками и взаимодействовать друг с другом.





Победителей объявят 11 мая. В мае-июле пройдет проектирование, адаптация и производство выигравшего проекта, а в дни проведения «Архстояния» — презентация работы. Максимальный бюджет проекта — 500 тысяч рублей. Один или несколько участников получат грант на реализацию работы в 100 тысяч рублей.





Подать заявки и узнать подробности конкурса можно на сайте «Архстояния»

Фото: Щепотьев А.В., CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48695563