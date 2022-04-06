В Театре имени Наталии Сац представят музыкальный спектакль «Сны Каштанки»

Постановку на музыку Михаила Броннера впервые покажут в рамках проекта «RE-Конструкция», сообщает пресс-служба театра.





8 и 9 апреля в фойе Детского музыкального театра имени Наталии Сац представят иммерсивный спектакль «Сны Каштанки» по рассказу Антона Чехова.





Композитор Михаил Броннер рассказал, что по-настоящему открыл для себя рассказ «Каштанка» во взрослом возрасте. «Я был им поражен и написал музыку для чтеца и камерного оркестра с необычным составом: в нем есть аккордеон, балалайка, саксофон и фортепиано», — поделился он.





Путешествие Каштанки начнется в нижнем фойе Большой сцены, где не будет зрительских кресел. Затем действие перенесется в верхнее фойе, где будет расположена сцена и зрительские сидячие места. В финале вновь пройдет смена локации — спектакль завершится в ротонде. Ансамбль музыкантов тоже будет перемещаться.





Автором идеи выступил худрук театра Георгий Исаакян. Музыкальный руководитель — дирижер Сергей Михеев, режиссер — Мария Фомичёва.





Фото: Рixabay