Биографическая драма «Гарри Хафт: Последний бой» дебютирует в Москве

Фильм режиссера Барри Левинсона покажут в рамках проекта «Каро.Арт», сообщается на сайте киносети «Каро».





6 апреля в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоится показ фильма The Survivor, основанного на реальных событиях.





В центре истории — боксер Гарри Хафт, участвовавший в смертельных боях с сокамерниками в концлагере Освенцим по время Второй мировой войны. Он выжил и продолжил заниматься боксом, но память о пережитом преследует его. Хафт планирует бой с легендарным боксером Рокки Марчиано. Однако он ищет не успех, а потерянную любовь.





Режиссером фильма выступил обладатель «Оскара» за фильм «Человек дождя» Барри Левинсон. Сценарий разработала Жюстин Джуэл Гилмер, известная по сериалам «Сотня» и «Колесо времени». Музыку написал Ханс Циммер, лауреат премий Американской киноакадемии за саундтреки к «Королю Льву» и «Дюне».





Главную роль исполнил Бен Фостер. Также в фильме снялись Дар Зузовски, Билли Магнуссен, Дэнни Девито, Вики Крипс, Питер Сарсгаард, Энтони Молинари и др.





«Гарри Хафта» покажут на английском языке с русскими субтитрами. После показа состоится беседа с журналистом и кинокритиком Андреем Гавриловым.





Фото: кадр из трейлера фильма «Гарри Хафт: Последний бой»