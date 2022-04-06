Театр имени Вахтангова стал участником благотворительной акции «Открытый занавес»

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова стал участником специальной благотворительной акции «Открытый занавес», организованной Министерством культуры РФ для детей Украины, многодетных семей, а также членов молодежных, волонтерских и ветеранских организаций. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

В рамках акции театр представит детский спектакль «Питер Пэн», четыре показа которого пройдут 6, 7, 12 и 20 апреля на новой сцене.





«Мы проводим четыре благотворительных спектакля для детей, которые пострадали на Украине, для семей военнослужащих, для малоимущих людей. Таким образом мы хотим, чтобы наш театр внес свою лепту, маленькую толику в то, чтобы как-то поддержать этих людей, которые в этот непростой период потеряли дом, кров, близких родственников, хотя бы на два часа погрузить их в мир волшебной детской сказки «Питер Пэн», — сказал ТАСС директор театра Кирилл Крок.





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