Выставка главного архитектора Москвы начнет работать в Мастерской Фоменко 14 апреля

Живопись и графика главного архитектора Москвы и художника Сергея Кузнецова будут показаны на его персональной выставке «На сцене города». Об этом сообщает ТАСС.

Экспозицию в зимнем саду новой сцены театра «Мастерская Петра Фоменко» можно посетить в определенные дни с 14 апреля по 31 мая.





«14 апреля в Мастерской Петра Фоменко откроется выставка живописи и графики Сергея Кузнецова „На сцене города“. Ее разделы представляют различные точки соприкосновения творчества архитектора и художника с миром театра. В экспозицию вошли и рисунки, отражающие опыт работы в качестве художника-постановщика, и эскизы к выставочному дизайну, в котором сегодня широко применяются приемы сценографии», — сообщили в пресс-службе.





Фото: Pixabay