Уральский музей основал платформу с архивными данными о творчестве Эрнста Неизвестного

Художественный музей Эрнста Неизвестного основал онлайн-платформу с редкими фото и архивными данными, исследованиями, актуальной информацией об Эрнсте Неизвестном и его творчестве к 97-летию со дня рождения скульптора. Об этом информировала ТАСС научный сотрудник музея Ирина Баранова.

«Мы делаем сайт, где будет последняя на сегодняшний день информация об Эрнсте Неизвестном, редкие фотографии, которые есть в архиве музея, статьи научных сотрудников музея, искусствоведов уральских, российских, информация о всех выставках... Первый новостной портал такого широкого круга именно о художнике, об Эрнсте Неизвестном. Это все наработки музея... с 2013 года, все, что удалось сделать, систематизировать... где какие года, к какой серии что относится, где что выставлялось», — сказала Баранова.





Она отметила, что проект будет интересен не только любителям творчества Неизвестного, но и исследователям.





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