Россия финансово поддержит русские театры за рубежом

Россия окажет финансовую поддержку русским театрам за рубежом с 2023 года. Об этом сообщила заместитель министра культуры Алла Манилова, которая приняла участие в конференции «Русский театр за рубежом как институт русской культуры».

Участники и почетные гости заседания обсудили текущие проблемы деятельности русских театров зарубежья, такие как кг недостаточное материально-техническое оснащение, кадровый «голод», нехватка средств на выпуск новых постановок.«Русские театры – это наши полпреды, послы русского языка, русской литературы и культуры. Русские театры нуждаются в разных формах поддержки со стороны нашего государства», - отметила Алла Манилова.Начиная с 2023 года в федеральном бюджете будут предусмотрены средства на создание постановок в русских театрах и закупку нового современного оборудования. Уже определили финансовые нужды 12 театров стран СНГ.

Фото: Минкультуры