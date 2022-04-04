Отменен прощальный концерт Эмира Кустурицы и The No Smoking Orchestra

Выступление в рамках прощального гастрольного тура в Москве не состоится, сообщается на сайте Главклуба.





Сербский режиссер и музыкант планировал в последний раз выступить в российской столице в сопровождении ансамбля The No Smoking Orchestra 20 мая. Однако концерт отменили. Причины отмены мероприятия не уточняются. Организаторы извинились за доставленные неудобства.





Московское выступление анонсировали как один из концертов прощального цикла «До свидания, сцена! Последний тур». В его описании говорилось, что «маэстро, для которого музыка была долгое время не менее важным занятием, чем создание фильмов, решил в ближайшее время посвятить себя только кинематографу».





Фолк-рок-группа The No Smoking Orchestra основана в 1980 году. Коллектив существовал под разными названиями и с разными составами, распадался и воссоединялся. В 1999 году к нему в качестве постоянного ритм-гитариста присоединился Эмир Кустурица. Группа записала саундтреки к его фильмам «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо».





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