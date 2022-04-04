Концерт «Джаз в смокингах» пройдет в Московской консерватории

Программа посвящена 100-летнему юбилею отечественного джаза, который отмечается в этом году, сообщают организаторы.





29 апреля в 19:00 в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Джаз в смокингах».





Участниками вечера станут вокалисты Мариам Мерабова, Валерия Ланская и Марк Тишман, валторнист Аркадий Шилклопер, виолончелист Борислав Струлёв, саксофонист Овагем Султанян, а также оркестр «Виртуозы Москвы» и ансамбль «Мелодия» Георгия Гараняна. За дирижерский пульт встанет Сергей Богданов.





Публика услышит Cherokee, ThemanIlove и сочинения С. Прокофьева в исполнении «Виртуозов Москвы», композиции Дж. Гершвина в исполнении Мариам Мерабовой. Марк Тишман и Валерия Ланская покажут, как песни отечественных композиторов превращаются в джазовые. Аркадий Шилклопер, Борислав Струлёв и «Мелодия» под управлением Сергея Богданова порадуют зрителей классикой, джазовым мейнстримом и советским джазом.





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