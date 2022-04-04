Московский Губернский театр выступит в Нижнем Новгороде

С 7 по 9 апреля МГТ приедет в столицу Нижегородской области с «Большими гастролями», сообщает пресс-служба Минкультуры России.





Московский Губернский театр привезет три постановки. Показы спектаклей состоятся на сцене Нижегородского театра «Комедия».





7 апреля покажут «Бесконечный апрель». 8 апреля дадут спектакль «На всякого мудреца довольно простоты». В завершающий день представят трехчасовую постановку «Прекрасное далёко».





Начало показов в 19:00.





«Большие гастроли» МГТ (художественный руководитель — народный артист России Сергей Безруков) организованы Росконцертом согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ