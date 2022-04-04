Стартовали съемки третьего сезона «Ведьмака»

Стриминг Netflix официально подтвердил начало съемочного процесса, показал фотографии с актерами и представил синопсис нового сезона в соцсетях.





На первом фото со съемок третьего сезона The Witcher можно увидеть исполнителей главных ролей Генри Кавилла (Геральт), Фрейю Аллан (Цири) и Аню Чалотру (Йеннифер), которые изображены в заснеженном месте с видом на лес. Локация съемок не названа.





Пока правители, маги и чудовища Континента пытаются найти Цири, Геральт уводит ее из Цинтры в подполье. Он стремится защитить свою недавно воссоединившуюся семью от тех, кто угрожает ей уничтожением. Йеннифер, взявшаяся обучить Цири магии, ведет их в защищенную крепость Аретузы, где надеется больше узнать о способностях девушки. Однако они оказываются на поле битвы между политическими коррупционерами, темными магами и предателями. Героям предстоит дать отпор, поставив на карту все. В противном случае они рискуют потерять друг друга навсегда, говорится в синопсисе.





Фото: кадр из сериала «Ведьмак»