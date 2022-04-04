Картины, задержанные на границе Финляндии, не относятся к «Коллекции Морозовых», заявило Минкультуры РФ

Информация о том, что экспонаты, проходящие таможенный досмотр на финской границе, входили в экспозицию «Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства», не соответствует действительности, сообщает пресс-служба ведомства.





Картины, проходящие таможенную проверку на границе РФ и Финляндии, были частью двух выставок в Италии. Первая выставка — «Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии» — проходила в галерее Пьяцца Скала в Милане и завершилась 27 марта 2022 года. В экспозиции были представлены предметы из Эрмитажа, музеев-заповедников «Царское Село», «Павловск» и «Гатчина».





Вторая выставка — «Форма бесконечности» — проходила в Музее современного искусства в Удине с 16 октября 2021 года по 23 марта 2022-го. На ней были представлены работы из Третьяковской галереи и Музея Востока.





В числе экспонатов, проходящих таможенный досмотр, также числятся художественные произведения ГМИИ им. А.С. Пушкина, прибывшие из Японии, где они экспонировались в городском музее Тиба.





Вопрос прохождения таможенного оформления экспонатов находится на контроле Минкультуры РФ и других ведомств.







