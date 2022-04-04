Выставка «Андрей Тарковский: про него и про кино» открывается в Москве

Экспозиция приурочена к 90-летию классика мирового кинематографа Андрея Тарковского, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.





Проект представляют Государственный музей истории русской литературы им. В.И. Даля и Государственный центральный музей кино. Выставка рассказывает об истории семьи Тарковских, прослеживает связи между личной историей режиссера и его картинами.





В первом зале воссоздан мир детства и ранней юности будущего кинематографиста. Детские снимки, книги, рисунки, игрушки, личные вещи родителей и бабушки повествуют о жизни семьи Тарковских в Москве, Подмосковье и Юрьевце, а также о работе Андрея Тарковского в геологической партии, его занятиях живописью и фотографией и увлечении театром.





Во втором зале, посвященном кинематографическому наследию автора, представлены киноплакаты, эскизы костюмов и декораций художников М. Ромадина, Е. Черняева, Н. Фоминой, И. Новодережкина, фото съемок фильмов с участием актеров М. Тереховой, Н. Бондарчук, Н. Бурляева, А. Солоницына.





Впервые на юбилейной выставке представят редкие издания с автографами, семейные фотографии и личные вещи отца и сына Тарковских из собрания ГМИРЛИ им. В.И. Даля и коллекции М.А. Тарковской.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ