«Баядера» дебютировала в Рязанском музыкальном театре

Стартовали премьерные показы оперетты венгерского композитора Имре Кальмана в постановке московского режиссера Андрея Цветкова-Толбина, сообщает 7info.





В Рязанском областном музыкальном театре прошла премьера оперетты «Баядера», сочетающей классику и эксперимент.





История любви индийского принца Раджами и французской артистки Одетты переносит зрителей то на подмостки европейского театра и в гримерку актеров, то в восточную резиденцию и на площадь с индийскими танцами и песнями, то в комнату к двум возлюбленным.





Над спектаклем работали балетмейстер-постановщик Дмитрий Антипов, художник-постановщик Наталья Бокова, дирижеры-постановщики Ариф Дадашев и Екатерина Васильева, режиссер Иван Китанин, хореограф Дарья Захарова, хормейстер Людмила Корнейчук. В спектакле заняты три состава артистов.





Ближайшие показы «Баядеры» пройдут 5, 7, 9 и 10 апреля.





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