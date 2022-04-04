Историк моды Александр Васильев рассказал о кадомском венизе

Видео об уникальной ручной вышивке опубликовал во «ВКонтакте» глава администрации Кадомского района Рязанской области Александр Кочетков, сообщает 7info.





Вышивка, которая производится ООО «Кадомский Вениз», является визитной карточкой не только Кадомского района, но и всей Рязанской области. Производство удалось не только сохранить в сложных экономических условиях, но и «с помощью экономической поддержки на региональном и федеральном уровне продолжить развивать и совершенствовать», подчеркнул глава района.





Александр Васильев представил в ролике кружевное панно «Зимнее солнце», созданное вручную вышивальщицами фабрики «Кадомский вениз». Он назвал работу «редким образчиком подлинного искусства народных художественных промыслов».





По его словам, слово «вениз» стало данью уважения Венеции, откуда Петр I выписал кружевниц, которые обучали мастериц в России.





Фото: кадр из ролика проекта «Артистократия»