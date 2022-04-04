В Лондонской национальной галерее переименована картина Дега «Русские танцовщицы»

Картину французского импрессиониста Эдгара Дега «Русские танцовщицы» из собрания Лондонской национальной галереи переименовали в «Украинских танцовщиц». Об этом сообщил газете The Guardian представитель галереи.

С предложением переименовать полотно ранее выступали один из сотрудников галереи и представители украинской диаспоры в Лондоне.





Серия работ «Русские танцовщицы», выполненная в технике пастели, была создана Дега в 1899 году. Считается, что художника вдохновили гастролировавшие в Париже танцевальные труппы из Российской империи.





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