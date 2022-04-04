Народный артист России Биберган отметит 85-летие

Юбилейный вечер народного артиста России Вадима Бибергана состоится 4 апреля в Академической капелле Санкт-Петербурга в ознаменование 85-летия одного из ведущих композиторов страны. Об этом информирует ТАСС.

В эту программу мастер включил произведения разных лет, в том числе и премьеры.





Вадим Биберган сочинил музыку почти к 90 кинокартинам и телесериалам, работая с такими режиссерами, как Виталий Мельников, Владимир Хотиненко, Ярополк Лапшин.





Особая сфера музыкальных интересов Вадима Бибергана связана с произведениями для народных инструментов и вообще с музыкой в народном стиле. На концерте, например, прозвучит премьера сочинения «Частушка» для фортепиано в четыре руки.





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