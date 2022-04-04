В Москве состоится юбилейная церемония вручения премии «Гвоздь сезона»

Юбилейная, XX церемония вручения ежегодной московской премии Союза театральных деятелей (СТД) России «Гвоздь сезона» 2022 года пройдет 4 апреля в Театральном центре «На Страстном», сообщили в пресс-службе СТД.

Один из претендентов на награду — спектакль «Горбачев» Театра Наций — не примет участия в конкурсе и награждении лауреатов.





«Союз театральных деятелей РФ сообщает, что, по информации руководства Театра Наций, спектакль «Горбачев» из репертуара театра исключен, в связи с чем этот спектакль не участвует в конкурсе и церемонии награждения лауреатов премии «Гвоздь сезона», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СТД.





Премьера спектакля «Горбачев» латвийского режиссера Алвиса Херманиса, главные роли в котором исполняли художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов и актриса Чулпан Хаматова, состоялась в октябре 2020 года. Спектакль был основан на документальных источниках. В марте 2022 года Чулпан Хаматова сообщила, что покинула Россию.





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