В Москве прозвучат забытые сочинения ленинградских композиторов

II Международный музыкальный фестиваль «Энергия открытий» 4 и 5 апреля представит на сцене Московского международного Дома музыки премьеры на мелодии Алексея Животова и Владимира Дешевова. Об этом сообщает ТАСС.

«Рукописи, как известно, не горят, но, к сожалению, нотные рукописи могут долгое время безмолвствовать. Наш проект призван озвучить эти рукописи, и мы хотим, чтобы эта музыка обрела вторую жизнь», —

рассказала генеральный директор — художественный руководитель Российского государственного музыкального телерадиоцентра «Орфей» Ирина Герасимова.





Сочинения этих ленинградских композиторов на многие годы были забыты, отметила Герасимова.





Фото: Pixabay