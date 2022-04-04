В Петербурге начнет работать театральный фестиваль стран СНГ «Встречи в России»

ХХIV Международный театральный фестиваль стран СНГ «Встречи в России» начнет работать 4 апреля в театре «Балтийский дом». В этом году культурный форум посвящен 30-летию основания Содружества Независимых Государств, пишет ТАСС.

«Творческие коллективы из пяти стран ближнего зарубежья соберутся под крышей „Балтийского дома“ с 4 по 10 апреля. Акцент в фестивальной программе сделан на новые лица русских театров зарубежья. Это те молодые режиссеры, актеры, художники, драматурги, которые сегодня работают в русскоязычных творческих коллективах по всему миру, представляя свое, современное видение искусства, но сохраняя при этом традиции русского репертуарного театра», — рассказали в пресс-службе фестиваля.





Свои спектакли покажут русскоязычные театры из Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Южной Осетии.





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