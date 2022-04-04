В Петербурге откроется проект «Апрельский сезон: золотая коллекция Театра Якобсона»

В Санкт-Петербурге на сцене Александринского театра 4 апреля начнется новый балетный проект «Апрельский сезон: золотая коллекция Театра Якобсона». Об этом информирует ТАСС.

Серию показов откроет возобновленный в 2015 году балет «Лебединое озеро» Петра Чайковского в хореографии Мариуса Петипа и Льва Иванова.





«Основу репертуара Театра балета имени Леонида Якобсона, наряду с творческим наследием основателя нашего театра, всегда составляла классика. Но настало время посмотреть на эти произведения в новом ракурсе. Именно поэтому главной идеей нашего проекта станет вовлечение в мир балета новых социальных и возрастных слоев зрительской аудитории с помощью современных средств коммуникации и диджитал-технологий. Новое время требует новых форм общения. И мы надеемся, что оно принесет много прекрасных открытий», — рассказал художественный руководитель труппы, заслуженный артист России Андриан Фадеев.





Фото: Pixabay