Работы Евгения Расторгуева покажут на выставке «Евгений гений» в Москве

Экспозиция живописных произведений российского художника пройдет в галерее «Колокольников, 17», сообщили организаторы.





Выставка откроется 16 апреля. Посетители увидят 30 работ Евгения Расторгуева, столетие со дня рождения которого отмечается в этом году.





«Великолепная академическая школа, французское изящество и жизнелюбие в сочетании с русской сказочной фантазией сплелись в творчестве Евгения Расторгуева в поистине "гремучую смесь"», — отмечается в описании проекта, организованного Благотворительным фондом «Координационный центр культурного наследия» совместно с наследницами работ автора Людмилой и Натальей Варламовыми.





Евгений Расторгуев (1920-2009) — заслуженный деятель искусств России. Его работы хранятся в Третьяковке, Русском музее, Художественном музее Тулузы (Франция), Музее Ватикана и других учреждениях, а также в частных собраниях в разных странах.





Фото: Благотворительный фонд «Координационный центр культурного наследия»