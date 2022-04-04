В Совфеде хотят разрешить кинотеатрам не платить за музыку к фильмам из недружественных стран

Руководитель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подготовил предложения по поддержке российских кинотеатров. Об этом сообщает ТАСС.

Они включают в себя введение для них моратория на платежи за использование авторской музыки в кино и мультфильмах, если речь идет о контрагентах из недружественных стран.





«В ситуации, когда необходимо изыскать денежные средства на заработную плату сотрудникам, дополнительной нагрузкой являются платежи в ООО „Российское авторское общество“ (1,2% от валового сбора за кинопоказ) и Всероссийскую организацию интеллектуальной собственности, в связи с чем необходимо рассмотреть возможность моратория на такие платежи, особенно в отношении контрагентов из стран, которые в одностороннем порядке прекратили сотрудничество с РФ», — подчеркивается в документе.





Также среди предложений Кутепова — освобождение от уплаты НДС организаций с основным видом деятельности «публичная демонстрация кинофильмов» на срок в шесть месяцев, а после этого установление льготной ставки НДС в размере 10% на полгода.









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