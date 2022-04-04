Названы победители конкурса ЦМШ в номинации «Оркестровые струнные инструменты»

XVIII Международный конкурс Центральной музыкальной школы в номинации «Оркестровые струнные инструменты» завершился в Москве, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.





Гран-при (главный приз) получил виолончелист Данила Владыко. Первые премии присудили виолончелистке Полине Тхай (младшая группа) и скрипачу Михаилу Усову (старшая группа). Вторыми премиями наградили Яну Вайтехович (скрипка) в младшей группе и Григория Мирошника (скрипка) в старшей. Третью премию присудили только в младшей группе — скрипачке Людмиле Выговской.





Лауреаты получили денежные призы: 500 тысяч рублей (Гран-при), 300 тысяч (первая премия), 200 тысяч (вторая премия), 100 тысяч (третья премия).





Участники по специальностям «скрипка», «виолончель», «контрабас», «арфа» выступали в двух возрастных категориях: младшая — до 14 лет, старшая — от 15 до 20 лет. На участие в конкурсе подали более 200 заявок из разных регионов и стран. В сольный тур прошли 30 музыкантов, десять из которых вышли в финал.





Выступления конкурсантов оценивало жюри в составе арфистки Софьи Кипрской, скрипачей Гайка Казазяна и Павла Милюкова, виолончелиста Александра Рамма. Председателем жюри стал ректор ЦМШ Валерий Пясецкий.





Конкурс ЦМШ проводится ежегодно с 2003 года по одной из трех номинаций: фортепиано, струнные, духовые и ударные. В следующем году состоится фортепианный конкурс, посвященный 150-летию С.В. Рахманинова.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ