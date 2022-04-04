Премьера сериала «Нереалити» пройдет 19 апреля в двух онлайн-кинотеатрах

Новый комедийный сериал режиссера Анны Пармас «Нереалити» с Ольгой Дибцевой и Николаем Фоменко в главных ролях появится в прокате 19 апреля в российских онлайн-кинотеатрах KION и Premier. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе KION.

«Премьера нового комедийного сериала Анны Пармас „Нереалити“ с Ольгой Дибцевой, Николаем Фоменко и другими звездами состоится 19 апреля в онлайн-кинотеатрах Premier и KION. После онлайн-премьеры проект выйдет в эфире телеканала ТВ-3. Производством сериала занималась компания LookFilm по заказу Premier, KION и ТВ-3», — рассказали в пресс-службе.





Главные роли в проекте сыграли Ольга Дибцева, Инга Оболдина, Николай Фоменко, Виталий Даушев, Игорь Хрипунов, Наталья Потапова и другие.





Режиссером «Нереалити» стала Анна Пармас, продюсерами — Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Плотников, Борис Хлебников, Игорь Мишин.





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