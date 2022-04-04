Вышел тизер документального сериала «Доисторическая планета»

04.04.2022

Вышел тизер документального сериала «Доисторическая планета»
Стриминг Apple TV+ показал короткий ролик по сериалу о динозаврах. Видео доступно на YouTube-канале платформы.

Документальное шоу Prehistoric Planet расскажет о том периоде истории планеты, в котором ее населяли динозавры.

Над проектом работала команда создателей документального сериала BBC «Планета Земля». Закадровый текст прочитал Дэвид Аттенборо — 95-летний британский натуралист и телеведущий, ставший одним из пионеров документального кино о природе. 

Исполнительным продюсером «Доисторической планеты» выступил Джон Фавро, известный по режиссерской и продюсерской работе над фильмами «Железный человек» и сериалом «Мандалорец». Музыку к сериалу написал композитор Ханс Циммер («Король Лев», «Темный рыцарь»). 

Пятисерийный документальный фильм выйдет 23 мая в онлайн-кинотеатре Apple TV+.

Фото: кадр из тизера Prehistoric Planet