Вышел тизер документального сериала «Доисторическая планета»

Стриминг Apple TV+ показал короткий ролик по сериалу о динозаврах. Видео доступно на YouTube-канале платформы.





Документальное шоу Prehistoric Planet расскажет о том периоде истории планеты, в котором ее населяли динозавры.





Над проектом работала команда создателей документального сериала BBC «Планета Земля». Закадровый текст прочитал Дэвид Аттенборо — 95-летний британский натуралист и телеведущий, ставший одним из пионеров документального кино о природе.





Исполнительным продюсером «Доисторической планеты» выступил Джон Фавро, известный по режиссерской и продюсерской работе над фильмами «Железный человек» и сериалом «Мандалорец». Музыку к сериалу написал композитор Ханс Циммер («Король Лев», «Темный рыцарь»).





Пятисерийный документальный фильм выйдет 23 мая в онлайн-кинотеатре Apple TV+.





Фото: кадр из тизера Prehistoric Planet