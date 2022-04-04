Исполнитель роли клоуна Пеннивайза сыграет в новой версии «Ворона»

Шведский актер Билл Скарсгард возглавит каст фантастического фильма, на съемках которого погиб Брэндон Ли, сообщает Comic Book.





Фильм по комиксам «Ворон» Джеймса О’Барра снимет Руперт Сандерс («Белоснежка и охотник»). Производство картины планируют начать этим летом. Дата релиза пока не называется.





«Ворон» расскажет историю Эрика Дрейдена, которого убивают бандиты вместе с невестой-активисткой накануне свадьбы. Он воскресает и приобретает неуязвимость, чтобы бороться со злом.





Оригинальный фильм «Ворон» вышел в 1994 году. Главную роль в фильме исполнил Брэндон Ли, сын мастера восточных единоборств Брюса Ли, погибший на съемках этой ленты в результате несчастного случая с огнестрельным оружием в 28 лет.





Фото: «Дивергент, глава 3: За стеной»